La visita apostólica está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y forma parte de una gira latinoamericana que también incluirá escalas en Uruguay y Perú. La confirmación oficial del viaje generó expectativa tanto en el ámbito religioso como político, dado que se trata de la primera vez que León XIV visitará el país como jefe de la Iglesia Católica.

Ads

De acuerdo con la información difundida por la Iglesia argentina, el pontífice se hospedará en la sede diplomática del Vaticano en Buenos Aires, siguiendo una tradición habitual en los viajes papales. Desde allí partirá hacia los distintos compromisos previstos durante su estadía.

Entre las actividades destacadas figuran encuentros con autoridades nacionales, celebraciones litúrgicas multitudinarias y visitas a sitios de fuerte significado religioso e histórico. Además de Buenos Aires, el itinerario contempla desplazamientos a otros puntos del país vinculados a la fe católica, entre ellos el santuario de Luján y otras localidades que forman parte del programa pastoral diseñado para la ocasión.

La visita de León XIV representa uno de los acontecimientos religiosos más relevantes de los últimos años en la Argentina. Tanto el Gobierno nacional como la Conferencia Episcopal Argentina trabajan junto a representantes del Vaticano en la organización de los actos y en el operativo de seguridad que acompañará cada una de las actividades del Papa.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el cronograma definitivo, los recorridos y los espacios habilitados para la participación de los fieles, en una visita que movilizará a miles de personas en distintos puntos del país.

Ads

Ads