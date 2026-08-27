El Gobierno nacional vuelve a poner el foco en la relación con los gobernadores y este jueves mantendrá una reunión con los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

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La reunión está prevista para las 12:00 y tendrá como principales temas la infraestructura vial y energética. El objetivo de la Casa Rosada es profundizar el diálogo con las provincias y avanzar en acuerdos sobre obras consideradas estratégicas para la región.



Uno de los puntos centrales será la infraestructura vial. Las provincias de la Región Centro vienen reclamando respuestas frente al estado de distintas rutas nacionales y la necesidad de mejorar los corredores estratégicos para el transporte de producción y mercadería.



El Gobierno, por su parte, viene impulsando un esquema de concesiones de rutas nacionales dentro de la denominada Red Federal de Concesiones. En mayo se licitaron más de 2500 kilómetros correspondientes a distintos corredores y todavía resta avanzar con otros tramos que abarcan zonas estratégicas del país.



En ese contexto, la reunión entre Nación y los gobernadores podría servir para ordenar prioridades y definir una agenda de obras que permita mejorar la conectividad y la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.



La energía será otro de los temas relevantes del encuentro. Entre los puntos previstos aparece el esquema de subsidios y la discusión por las modificaciones al régimen de Zonas Frías.



La Casa Rosada busca separar este debate de la implementación de beneficios eléctricos destinados a las zonas de altas temperaturas, que el Gobierno analiza instrumentar por vía administrativa. La discusión tiene especial importancia para las provincias, debido al impacto que las modificaciones en los subsidios pueden tener sobre las tarifas que pagan hogares y empresas.



El Gobierno busca consolidar el diálogo con los mandatarios provinciales en un momento en el que necesita construir acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

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La reunión de este jueves buscará avanzar en una agenda concreta de obras y energía y, al mismo tiempo, fortalecer los canales de negociación entre Nación y las provincias.

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