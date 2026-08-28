La oposición en la Cámara de Diputados volvió a poner en agenda el problema del endeudamiento familiar y formalizó un pedido de sesión especial para el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de avanzar con una serie de iniciativas que quedaron fuera del temario de la última sesión.

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El pedido fue presentado por representantes de ocho bloques y contempla el tratamiento de alrededor de 50 proyectos relacionados con la situación económica de las familias, la morosidad y la emergencia en discapacidad. La iniciativa representa una nueva señal de presión sobre el oficialismo y sobre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.



Uno de los principales ejes de la sesión propuesta será la situación de las familias que acumularon deudas con bancos, entidades financieras y billeteras virtuales.

La oposición sostiene que el crecimiento de la morosidad requiere una respuesta legislativa y busca que el Congreso discuta herramientas destinadas a aliviar la situación de los hogares que tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros.



El tema ya había generado tensión durante la última sesión de Diputados. Allí, la oposición consiguió 133 votos para avanzar con el debate de iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar, aunque el oficialismo logró evitar que esos proyectos fueran incorporados al tratamiento del recinto.



Ese resultado es seguido con atención por La Libertad Avanza, ya que mostró que la oposición puede reunir una cantidad de votos significativa incluso con el acompañamiento de sectores que habitualmente mantienen una postura dialoguista con el Gobierno.



Otro de los temas centrales será la prórroga de la emergencia en discapacidad, una iniciativa que también genera fuertes diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores.



La estrategia parlamentaria apunta a utilizar la sesión para emplazar a las comisiones y obligar al tratamiento de proyectos que, según los sectores opositores, permanecen sin dictamen debido a la falta de convocatoria.



Por ahora, el objetivo opositor es que el 9 de septiembre la Cámara baja vuelva a discutir el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad.

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