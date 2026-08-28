El Gobierno nacional busca avanzar en una recomposición de los ingresos más bajos de distintos sectores de la economía antes de definir una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Ads



La Secretaría de Trabajo pretende que determinados convenios colectivos alcancen un piso de $1.000.000 mensuales, a partir de acuerdos entre los sindicatos y las cámaras empresarias. Una vez alcanzados, esos entendimientos deberán ser homologados por el Gobierno.



La estrategia apunta especialmente a actividades cuyos salarios se encuentran por debajo de ese nivel, entre ellas Maestranza, la construcción y Sanidad.



El esquema que impulsa la Secretaría de Trabajo no implica modificar directamente el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se trata de negociaciones específicas dentro de los convenios colectivos de trabajo. Actualmente, el SMVM se ubica en $376.600 para agosto, un monto que funciona como piso legal para los trabajadores que no están alcanzados por una negociación colectiva.



La diferencia entre ambos valores será uno de los puntos centrales de la discusión que comenzará este viernes en el Consejo del Salario.



El debate se dará además en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos de los trabajadores, con las negociaciones paritarias como uno de los principales escenarios de disputa entre sindicatos y empresas.



La estrategia oficial consiste en que los sindicatos y las cámaras empresarias negocien directamente los nuevos valores salariales y posteriormente presenten los acuerdos ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.

Ads



El Gobierno de Javier Milei busca que los aumentos se canalicen principalmente a través de las negociaciones colectivas, mientras que el Consejo del Salario deberá definir el nuevo piso legal para los trabajadores que quedan comprendidos en el régimen del salario mínimo.

Ads