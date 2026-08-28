El Senado aprobó este jueves los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial argentino por su intervención en expedientes vinculados con corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y otras investigaciones de alto impacto.

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La designación de Bertuzzi fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, mientras que el bloque justicialista rechazó su nombramiento. En el caso de Yadarola, el acuerdo fue aprobado por 66 votos y de manera unánime.



Los dos magistrados formarán parte de una Cámara que revisa las decisiones de los tribunales de primera instancia de Comodoro Py. Por ese motivo, su integración es considerada estratégica tanto por el Gobierno como por la oposición.



La Sala I tendrá entre sus competencias la revisión de expedientes relacionados con delitos económicos, corrupción y lavado de activos. Entre las investigaciones que eventualmente podrían llegar a esa instancia se encuentra el denominado caso $LIBRA, en el que están involucrados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados. También podrían quedar bajo su órbita expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otras investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios.



Por esa razón, las designaciones generaron especial atención dentro del Congreso y fueron seguidas de cerca por los distintos bloques políticos.



La sesión no se limitó a los dos nombres que concentraron mayor atención. El Senado aprobó en total 67 pliegos judiciales, entre jueces, fiscales y defensores, en lo que representa uno de los mayores paquetes de designaciones judiciales de los últimos años.



Con el aval de la Cámara alta, ahora será el Poder Ejecutivo el encargado de formalizar las designaciones mediante los respectivos decretos, que deberán ser publicados en el Boletín Oficial.

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