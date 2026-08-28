Según datos oficiales del Ministerio de Economía, la extracción nacional llegó a 916.200 barriles diarios, lo que representa un incremento del 17,2% interanual. El dato marca uno de los mayores niveles de producción registrados por la industria hidrocarburífera argentina y vuelve a poner a Vaca Muerta en el centro de la escena energética nacional.

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La formación no convencional ubicada en la provincia de Neuquén produjo durante julio 643.100 barriles diarios, un 26,4% más que en el mismo mes de 2025. De esta manera, concentró alrededor del 70% de todo el petróleo extraído en Argentina.

La producción de Vaca Muerta viene incrementando progresivamente su participación dentro del total nacional, mientras las inversiones y las mejoras en productividad permiten alcanzar nuevos máximos.



El récord registrado en julio también se refleja en Neuquén. La provincia alcanzó un promedio de 658.639 barriles diarios, un máximo histórico que significa un crecimiento del 24,37% respecto de julio de 2025. Los desarrollos no convencionales representan ya más del 97% de la producción petrolera neuquina.



La expansión de la actividad refuerza las expectativas sobre el futuro del sector y la posibilidad de que Argentina continúe aumentando su capacidad de producción y exportación de hidrocarburos.

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Con los 916.200 barriles diarios registrados en julio, Argentina alcanzar una producción nacional de un millón de barriles por día. El crecimiento de Vaca Muerta aparece como el principal factor para alcanzar ese objetivo, aunque el desarrollo de infraestructura será determinante para acompañar el aumento de la extracción.



Con la producción en niveles históricos y Vaca Muerta aportando más de siete de cada diez barriles extraídos en Argentina, el sector energético vuelve a ocupar un lugar central en las perspectivas económicas del país.

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