Violencia e inseguridad de noche: los delitos concentran hasta el 65% de los casos entre las 22 y las 6
El miedo a circular cuando cae el sol modifica recorridos, horarios y formas de traslado. Las mujeres manifiestan una mayor sensación de vulnerabilidad y la iluminación aparece como uno de los factores centrales para recuperar el espacio público.
La noche condiciona cada vez más la manera en que muchas personas se mueven por las ciudades. Evitar determinadas calles, cambiar el camino de regreso a casa, guardar objetos de valor o recurrir a aplicaciones de transporte para no permanecer en paradas poco iluminadas son algunas de las conductas vinculadas con la percepción de inseguridad.
Según analistas, más del 60% de los delitos a nivel mundial se produce entre las 22 y las 6, mientras que en América Latina la proporción alcanza el 55%. En Argentina existen diferencias importantes según la zona: el AMBA llega al 65%, Rosario al 60%, Córdoba al 50% y la Ciudad de Buenos Aires al 40%. El especialista indicó que los porcentajes provienen de estadísticas oficiales.
La sensación de inseguridad tampoco afecta de la misma manera a toda la población. A nivel global, el 46% de las mujeres asegura sentirse insegura al caminar sola por su barrio durante la noche, frente al 25% de los hombres. La diferencia es todavía mayor en el AMBA, donde la preocupación supera el 60% entre ellas y ronda el 35% entre ellos.
En el caso de las mujeres, el temor no se limita a los robos y también incluye la posibilidad de sufrir agresiones sexuales. Entre los varones jóvenes, en cambio, suele registrarse una percepción menor del riesgo pese a que, según señaló el analista, tienen una mayor probabilidad estadística de ser víctimas de robos y hurtos nocturnos.
Frente a este escenario, el diseño de las ciudades también puede influir. Una buena iluminación, mayor visibilidad, paradas de colectivo abiertas y transparentes y la presencia de comercios y personas en las calles aparecen como elementos capaces de reducir situaciones de vulnerabilidad. A esto se suman herramientas tecnológicas para compartir recorridos o avisar automáticamente a familiares cuando alguien llega a destino.
Más allá de las cifras de delitos, el fenómeno tiene un efecto concreto sobre la vida cotidiana: el temor termina limitando el uso del espacio público y condicionando cuándo, cómo y por dónde se desplazan las personas una vez que cae el sol.