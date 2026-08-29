Los pasajeros que tengan previsto viajar desde o hacia Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante los primeros días de septiembre podrían encontrarse con demoras debido a las medidas de fuerza anunciadas por trabajadores nucleados en ATE/ANAC.

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Las protestas están previstas para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre y se desarrollarán en dos franjas horarias durante ambas jornadas: de 9 a 12 y de 18 a 21.

La modalidad elegida por los trabajadores contempla la realización de asambleas y manifestaciones, una situación que podría generar complicaciones en el normal desarrollo de los vuelos comerciales.

De todas maneras, desde el sector gremial aclararon que durante las medidas se garantizará la atención de las operaciones que ya se encuentren en curso, además de los vuelos sanitarios y oficiales.

Entre los principales reclamos se encuentra la incorporación a los salarios de aumentos correspondientes a conceptos extraparitarios que habían sido acordados previamente. A su vez, los trabajadores exigen la apertura de la paritaria sectorial.

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El planteo también contempla un pedido de mayores recursos para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las áreas encargadas de la fiscalización dentro de las terminales aéreas.

Las medidas fueron anunciadas luego de días de intensa actividad para el sistema aeroportuario. Aeroparque permaneció cerrado durante 55 horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo sobre su pista principal, lo que obligó a trasladar gran parte de sus operaciones hacia Ezeiza.

Como consecuencia de esa situación, el aeropuerto internacional concentró alrededor de 940 movimientos durante ese período, frente a los aproximadamente 530 que suele registrar habitualmente en un lapso similar.

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Desde ATE/ANAC señalaron que ese escenario dejó en evidencia problemas relacionados con la cantidad de personal disponible y la necesidad de incorporar vehículos y equipamiento para desarrollar las tareas de control y fiscalización.

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, sostuvo que los planteos ya fueron realizados en distintas instancias de diálogo, aunque hasta el momento no hubo avances que permitieran resolver el conflicto.

El gremio decidió comunicar las protestas con anticipación con el objetivo de que las compañías aéreas y los distintos sectores involucrados puedan reorganizar las operaciones y reducir el impacto sobre los pasajeros.

Por el momento no se anunció una cancelación general de vuelos. Sin embargo, quienes tengan previsto viajar el 3 o 4 de septiembre deberán prestar especial atención a posibles modificaciones, principalmente en las franjas comprendidas entre las 9 y las 12 y entre las 18 y las 21.

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