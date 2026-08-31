Las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea registraron un fuerte crecimiento durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzaron los US$5.191 millones, lo que representa un aumento del 19% respecto del mismo período del año pasado, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

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La mejora se produjo en un contexto marcado por la entrada en vigencia, el pasado 1° de mayo, del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo comenzó a modificar las condiciones de acceso de los productos argentinos al mercado europeo y aparece como uno de los factores que contribuyeron a la recuperación de las ventas.



De acuerdo con el informe de la BCR, entre enero y julio de 2025 Argentina había exportado al bloque europeo unos US$4.365 millones. En el mismo período de este año, el monto ascendió a US$5.191 millones, unos US$826 millones adicionales. El resultado posicionó a 2026 como el tercer mejor registro de exportaciones argentinas hacia la Unión Europea de los últimos 14 años, y se ubicó además cerca de un 12,5% por encima del promedio de la última década.



El impacto de la entrada en vigencia del acuerdo se observa con mayor claridad al analizar el período mayo-julio, los primeros tres meses bajo las nuevas condiciones comerciales. Durante ese trimestre, las exportaciones argentinas al bloque europeo alcanzaron los US$2.476 millones, un 13,1% más que en igual período de 2025. Se trató, además, del mejor trimestre de ventas a la Unión Europea desde 2022.



El acuerdo contempla una reducción progresiva de las barreras comerciales. Para los productos del Mercosur, establece condiciones preferenciales para el ingreso al mercado europeo, con la eliminación de aranceles para el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas, aunque los beneficios varían según cada sector y producto.

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Entre los sectores que comenzaron a aprovechar las nuevas oportunidades aparecen distintos productos agroindustriales. La Argentina logró una participación significativa en algunos de los cupos establecidos para huevos, miel, arroz, etanol y carne bovina, entre otros productos.



Advierten que factores como los precios internacionales, la demanda europea, la competitividad argentina y la capacidad productiva también serán determinantes para consolidar el crecimiento.



Según la BCR, las exportaciones argentinas al bloque europeo crecieron alrededor de un 12% en dólares durante la última década, mientras que las ventas totales del país al mundo aumentaron más de un 53%.

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