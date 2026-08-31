El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva actualización salarial para integrantes de las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales de seguridad y determinados empleados de la Administración Pública Nacional. Las mejoras comenzarán a regir en septiembre y se implementarán de manera escalonada durante los últimos cuatro meses del año.

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La medida fue instrumentada a través de los decretos 832/2026 y 834/2026 y de una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, el incremento acumulado entre septiembre y diciembre llegará al 12,22%, mientras que el primer tramo será del 6,9% desde el 1° de septiembre.



El aumento alcanzará a todo el personal militar, sin distinción de grado o jerarquía, y también tendrá impacto sobre los retirados. Según el Gobierno, la actualización se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar registraría una suba cercana al 32% durante 2026.



Para financiar las mejoras destinadas a las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad, el Ejecutivo prevé un desembolso de más de $50.000 millones mensuales. El esquema contempla aumentos generales y modificaciones específicas en suplementos y compensaciones vinculadas con las tareas realizadas por cada fuerza.



En Gendarmería Nacional, por ejemplo, se amplió el suplemento denominado Destino Estratégico de Operaciones para los efectivos desplegados en determinados planes operativos. La medida alcanza a unos 3.510 agentes y representa una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, que puede llegar hasta el 35% en las jerarquías más bajas.



En tanto, Gendarmería y Prefectura Naval actualizarán los suplementos por zona, con nuevos destinos y coeficientes. Según la información oficial citada por los medios, el beneficio alcanzará aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre el 10% y el 30%.



La Policía Federal Argentina (PFA) también tendrá modificaciones en su estructura salarial. Entre ellas se encuentran actualizaciones del haber mensual y de distintos suplementos y compensaciones. Además, se incrementará en un 30% el valor de algunas compensaciones vinculadas con tareas de custodia, custodia ferroviaria y servicios adicionales.

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Para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se creó, además, una bonificación por destino de alta complejidad para los efectivos que cumplen funciones en Aeroparque y Ezeiza. El beneficio alcanzará a unos 2.100 agentes y puede representar hasta un 15% adicional del haber neto para las categorías más bajas.



Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tendrá modificaciones en distintos suplementos y compensaciones, además de nuevos adicionales vinculados con riesgo, grupos especiales, responsabilidad profesional y tareas relacionadas con personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo.



El esquema anunciado por el Ejecutivo también contempla actualizaciones para trabajadores de la Administración Pública Nacional, tanto permanentes como no permanentes, comprendidos en el convenio colectivo homologado por el Decreto 214/06. Los incrementos se aplicarán en cuatro tramos mensuales consecutivos, entre septiembre y diciembre, y se suman a otras actualizaciones salariales y regímenes especiales implementados durante el año.



El Gobierno justificó las modificaciones para las fuerzas de seguridad en la necesidad de corregir diferencias salariales históricas entre los distintos cuerpos, además de reconocer el riesgo, la responsabilidad profesional y las características particulares de determinados destinos y funciones.