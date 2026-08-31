El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante septiembre, que se abonará junto con los haberes previsionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto 824/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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El refuerzo estará destinado principalmente a quienes perciben los haberes más bajos. Quienes cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000. Para quienes superen ese nivel, el monto será proporcional, hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno.



La medida también contempla a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas, entre otras prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



El bono se suma al incremento mensual de los haberes previsionales, que en septiembre será de aproximadamente 2,1%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución de la inflación.



De esta manera, el haber mínimo previsional pasará a ubicarse en torno a los $428.600, mientras que, con el bono completo, el ingreso de quienes perciben la jubilación mínima llegará a aproximadamente $498.600 durante septiembre.

El haber máximo, en tanto, también tendrá una actualización y se ubicará cerca de los $2,88 millones.



El Gobierno sostiene el esquema de refuerzo para los sectores previsionales de menores ingresos, mientras continúa aplicando el mecanismo de actualización mensual de las jubilaciones y pensiones. El pago se realizará junto con el calendario habitual de ANSES correspondiente a septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

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