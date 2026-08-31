El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina abrió una nueva etapa en la AFA. Aunque dentro de la dirigencia contemplaban que el Mundial 2026 podía marcar el final de su ciclo por su edad, la confirmación del capitán generó un fuerte impacto después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Su último partido oficial fue la final del Mundial frente a España, torneo en el que convirtió ocho goles.

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En ese escenario, la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia analiza organizar un partido especial para despedir a Messi en el estadio Monumental. La idea podría concretarse durante la próxima ventana internacional, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aunque por el momento no existe una confirmación y será el propio futbolista quien decida si acepta volver a vestir la camiseta nacional para recibir el homenaje.

Antes de la final del Mundial ya existían señales de que la despedida estaba cerca. Según la información conocida en las últimas horas, Messi habría comentado a algunos compañeros en el vestuario del MetLife Stadium que el encuentro contra España podía ser el último de su carrera con Argentina. Semanas después hizo pública la decisión y explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar la etapa y permitir el avance de una nueva generación.

La planificación de los próximos compromisos de la Selección todavía está abierta. Los rivales para la fecha FIFA de septiembre y octubre no fueron confirmados y una de las alternativas evaluadas era realizar una gira por China. Ese escenario podría modificarse si finalmente prospera la intención de disputar en Buenos Aires el encuentro de reconocimiento al excapitán.

La salida de Messi coincide además con otras decisiones importantes dentro de la estructura del seleccionado. Tapia tiene previsto conversar con Lionel Scaloni y su representante, Matías Aldao, para definir la continuidad del entrenador con vistas al Mundial 2030. En la AFA existe confianza en que siga al frente del equipo, pero todavía debe ser acordado. A su vez, Walter Samuel podría dejar el cuerpo técnico para iniciar su camino como entrenador principal.

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De concretarse el homenaje en el Monumental, Messi tendría la posibilidad de despedirse del público argentino dentro de una cancha después de cerrar una trayectoria internacional en la que se convirtió en el futbolista con más presencias y goles de la historia de la Selección y condujo al equipo a la conquista del Mundial de Qatar 2022, entre otros títulos.

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