El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025, en la que informó bienes, depósitos y dinero por $295.182.652,87 al cierre del año. Al comienzo del período había declarado $206.046.375,48, por lo que el incremento fue de aproximadamente $89,1 millones, equivalente al 43,3% nominal en pesos.

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El porcentaje, sin embargo, no representa necesariamente un crecimiento equivalente de su patrimonio en términos reales. Expresado en dólares, el valor prácticamente no cambió, ya que una parte importante de la diferencia se explica por la actualización de las valuaciones y por el aumento de la cotización de la moneda estadounidense durante el año.

Según la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción, Milei no incorporó nuevos bienes durante 2025. Su propiedad de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires pasó de estar valuada en $38,4 millones a $73,5 millones. En cambio, sus dos vehículos mantuvieron sus valores: una Mercedes-Benz Sprinter por $20,17 millones y un Peugeot RCZ Coupé por $16,25 millones.

Otro de los factores que explica el incremento nominal fueron sus tenencias en dólares. El mandatario declaró US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo. Para su valuación en pesos, el tipo de cambio utilizado pasó de $1.029 al inicio del año a $1.446 al cierre.

La presentación también registra una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, obligación que no figuraba en la declaración del año anterior. En materia de ingresos, consignó $48,79 millones provenientes del trabajo personal y $45,08 millones por rentas de empresas y auxiliares de comercio antes de las deducciones. Sus gastos personales durante 2025 alcanzaron los $66,26 millones.

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Las declaraciones juradas también mostraron cambios en el patrimonio de otros integrantes del Gobierno. Karina Milei pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, una suba nominal del 210%, explicada principalmente por la revaluación de su propiedad de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, que pasó de $3,99 millones a $28,16 millones. Además, declaró una nueva cuenta en una billetera virtual con $3,85 millones y deudas por $969.471.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó un patrimonio de $19.209 millones, frente a los $11.851 millones declarados anteriormente, lo que representa un aumento del 62% en pesos. De los $12.730 millones que declaró en depósitos bancarios, el 97% se encuentra en el exterior, principalmente en una cuenta en Estados Unidos.

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