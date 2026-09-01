“Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó Javier Milei durante una entrevista con radio El Observador, en referencia a las declaraciones realizadas el lunes por el presidente de Estados Unidos.

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Donald Trump había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Consultado por periodistas en el Salón Oval sobre si Estados Unidos estaba evaluando modificar su postura, respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.



Las declaraciones del mandatario estadounidense generaron expectativa en la Casa Rosada, especialmente por el vínculo político que Milei mantiene con Trump y por el impacto que tendría cualquier modificación de la postura de Washington en la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.



Milei evitó anticipar detalles sobre el alcance de la declaración, pero confirmó que la cuestión estará presente en la reunión de Gabinete. El Presidente interpretó el movimiento como una señal de importancia para la causa argentina.



Estados Unidos mantiene históricamente una posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas, aunque reconoce que el Reino Unido ejerce su administración sobre el archipiélago. Por eso, una eventual modificación de esa postura tendría un fuerte impacto diplomático.



Detrás de la posibilidad planteada por Trump también aparece un conflicto relacionado con el gasto militar británico. Según medios internacionales, la cuestión Malvinas podría ser utilizada por Washington como una herramienta de presión para que Londres incremente su inversión en Defensa y avance en los compromisos asumidos dentro de la OTAN.



La declaración de Trump volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda internacional y representa un escenario seguido de cerca por el Gobierno argentino.



La Casa Rosada seguirá de cerca la evolución de la postura de Washington mientras el Presidente busca consolidar su estrategia diplomática sobre una causa que definió como “la más importante y sagrada” para los argentinos.

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