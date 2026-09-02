La protesta incluirá paros, asambleas y movilizaciones impulsadas por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en reclamo de mejoras laborales y salariales.

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Según informó el gremio, las acciones se llevarán adelante en más de 27 terminales aéreas del país y se desarrollarán en dos franjas horarias por jornada, de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00. Desde el sindicato señalaron que la medida podría generar demoras y complicaciones en la operación habitual de los vuelos comerciales.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la protesta responde a la situación que atraviesan los trabajadores del sector aeronáutico y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional en el área. Desde el gremio advirtieron que la falta de respuestas oficiales derivó en la convocatoria a una jornada nacional de lucha.

Entre los aeropuertos que podrían verse afectados se encuentran Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, además de otras terminales distribuidas en distintas provincias. Las autoridades aeroportuarias y las compañías aéreas monitorean el desarrollo del conflicto para evaluar el impacto sobre las operaciones programadas.

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos previstos para esos días consultar con anticipación el estado de sus servicios y mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas, ya que podrían registrarse reprogramaciones o cancelaciones en función de la evolución de la medida gremial.

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