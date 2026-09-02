La propuesta, que reúne apoyos de legisladores de diversas fuerzas políticas y provincias, también incluye a las Islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El texto define a Malvinas como un “factor de unión nacional” y sostiene que la defensa de la soberanía constituye una política de Estado que trasciende las diferencias partidarias.

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El proyecto fue impulsado por el diputado Nicolás Trotta, quien destacó el respaldo multipartidario alcanzado por la iniciativa. Según señaló, el acompañamiento de más de un centenar de legisladores refleja que la cuestión Malvinas continúa siendo una de las causas que genera mayor consenso dentro de la política argentina.

Entre los puntos centrales, la propuesta establece que el mapa oficial de las Islas Malvinas aprobado por el Instituto Geográfico Nacional, junto a la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, tenga presencia obligatoria en edificios públicos nacionales, embajadas, consulados, establecimientos educativos, aeropuertos y medios de transporte bajo jurisdicción nacional.

Además, plantea incorporar esa representación en pasaportes, documentos electrónicos, sitios web oficiales y otras comunicaciones institucionales del Estado, con el objetivo de que la reivindicación soberana forme parte de la vida cotidiana y no quede limitada a las fechas conmemorativas.

La iniciativa también contempla la inclusión de códigos QR en las representaciones físicas del símbolo, permitiendo el acceso a información histórica, documentación oficial, resoluciones internacionales, material cartográfico y testimonios de excombatientes y familiares de caídos en la guerra de 1982. De esta manera, los impulsores buscan sumar una herramienta educativa para difundir la historia y los fundamentos del reclamo argentino.

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El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su tratamiento.

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