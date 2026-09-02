Un plenario de comisiones debatirá desde las 13:00 el proyecto que establece un régimen especial para grandes inversiones y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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La iniciativa es considerada una de las apuestas centrales del Gobierno para promover el desembarco de capitales en sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, antes de llegar al recinto, el texto deberá superar una instancia de negociación con bloques aliados y legisladores dialoguistas que plantearon modificaciones a distintos artículos.

La estrategia del oficialismo será alcanzar un dictamen favorable que permita habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara alta. Para ello, mantiene conversaciones con sectores políticos que acompañan parte de la propuesta, pero que reclaman cambios para garantizar mayores consensos.

El régimen busca ofrecer incentivos y beneficios específicos para proyectos de gran escala, con el objetivo de atraer inversiones de largo plazo. Desde el Gobierno sostienen que la medida es fundamental para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y fortalecer sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

No obstante, algunos senadores plantearon observaciones sobre el alcance de los beneficios previstos y sobre determinados aspectos regulatorios, por lo que las negociaciones continuarán durante la reunión de comisiones.

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La expectativa está puesta en el resultado del plenario, ya que un dictamen favorable representaría un avance decisivo para que el proyecto sea debatido en el recinto del Senado en las próximas semanas.

Mientras tanto, el oficialismo trabaja para consolidar los apoyos necesarios y evitar que las diferencias internas o los reclamos de sus aliados retrasen el tratamiento de una de las iniciativas económicas más importantes de su agenda legislativa.

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