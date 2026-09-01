El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó hoy el procesamiento de la ex titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y de la ex directora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la investigación iniciada contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por casi 100 muertes derivadas del fentanilo contaminado en Buenos Aires.

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El magistrado consideró a las ex funcionarias partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, disponiendo un embargo de 500 millones de pesos para cada una, la inhibición general de bienes y la prohibición para salir del país.

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En la misma resolución judicial, el magistrado concluyó que no existen elementos para atribuir responsabilidad penal al ministro de Salud, Mario Lugones.

Kreplak advirtió sobre una discrepancia entre la decisión política emanada desde la cartera sanitaria, orientada al cierre de los establecimientos bajo investigación, y las actuaciones administrativas que se ejecutaron posteriormente en el seno de la ANMAT e INAME.

Con estas dos nuevas decisiones, la causa judicial suma un total de 14 procesados, entre los que se encuentran directivos y personal técnico de las firmas involucradas.

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