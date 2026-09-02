Los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina entraron en una etapa clave. Este miércoles, una delegación enviada por el Vaticano recorrió la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione, en Claypole, con el objetivo de relevar los espacios y avanzar en los aspectos logísticos de la visita papal.

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La recorrida se produjo luego de los relevamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. La visita del pontífice está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en un itinerario que contempla actividades en distintos puntos del país.



La Basílica de Luján tendrá un lugar destacado dentro del recorrido de León XIV. El templo fue confirmado como escenario de una de las tres grandes misas que el Papa celebrará durante su estadía en la Argentina, junto con las previstas en Buenos Aires y Córdoba.



La celebración en Luján está programada para el 11 de noviembre, último día de la visita. Por ese motivo, además de los aspectos vinculados con la organización religiosa, las autoridades ya trabajan en el operativo de seguridad y en la logística necesaria para una convocatoria multitudinaria.



En ese marco, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, mantuvo una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en La Plata. Allí se abordaron cuestiones vinculadas con las actividades previstas y el operativo de seguridad para la misa. Tras el encuentro, Kicillof señaló que todas las áreas del Gobierno provincial estarán a disposición para garantizar que la visita se desarrolle “en paz y de la mejor manera”.



Nos reunimos con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a nuestra provincia.



Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de… pic.twitter.com/yv0CSa4gg2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026



La segunda parada de la delegación fue el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Se trata de un amplio complejo dedicado al cuidado y la atención de personas con discapacidad, que ocupa unas 49 manzanas. El lugar aparece como una de las alternativas para una actividad del Papa vinculada con sectores en situación de vulnerabilidad social, uno de los ejes que la Iglesia busca incluir en la agenda del pontífice durante su paso por el país.

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Sin embargo, desde la Conferencia Episcopal Argentina remarcaron que las recorridas tienen, por ahora, un carácter informativo y exploratorio. Las definiciones finales sobre las actividades y los escenarios deberán ser aprobadas por la Secretaría de Estado del Vaticano.

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