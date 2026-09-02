La Libertad Avanza pondrá en marcha este miércoles en Diputados el debate sobre los proyectos destinados a aliviar el endeudamiento de las familias y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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Desde las 13.30, la Comisión de Finanzas analizará las distintas iniciativas sobre endeudamiento familiar con la participación de economistas y especialistas. No habrá dictamen, ya que se trata de una reunión informativa.

En paralelo, la Comisión de Discapacidad recibirá a funcionarios nacionales para analizar la aplicación de la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre. La oposición reclama extenderla por ley ante la posibilidad de que el Gobierno no utilice la facultad de prorrogarla.

Los bloques opositores solicitaron una sesión especial para el 9 de septiembre con el objetivo de tratar ambos temas. Sostienen que más de 20 millones de personas están endeudadas y que unos 6 millones se encuentran en situación de mora.

El oficialismo, en cambio, busca manejar los tiempos del debate y cuestiona la posibilidad de llevar los proyectos al recinto sin un análisis previo en las comisiones. La discusión parlamentaria comenzará este miércoles y promete convertirse en uno de los principales cruces entre el Gobierno y la oposición durante septiembre.

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