La celebración del Día de la Industria estuvo atravesada este miércoles por un fuerte reclamo de los empresarios al Gobierno nacional. En un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo y una actividad fabril que todavía no logra recuperar los niveles de años anteriores, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó medidas concretas para mejorar la competitividad y recuperar el crecimiento.

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Desde el sector, afirmaron que desde agosto de 2023 la industria perdió alrededor de 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. A esto se suma que la producción industrial se encuentra aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022, con algunos sectores que acumulan retrocesos de entre 25% y 30%.



El acto se realizó en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, con la presencia de unos 200 empresarios. La escasa participación de funcionarios nacionales fue otro de los datos políticos de la jornada. El Gobierno tuvo una representación limitada y no participaron ni el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo.



La entidad fabril también destacó que la industria realizó un aporte significativo al proceso de desinflación. Según los datos presentados durante el encuentro, en los últimos dos años los precios industriales aumentaron cerca de 140%, frente a una suba de alrededor del 190% en el nivel general de precios y de aproximadamente 400% en los servicios.



Entre los principales pedidos de los industriales aparece la reducción de la presión tributaria sobre las empresas. La UIA propuso avanzar en un esquema federal que permita disminuir gradualmente impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales que impactan sobre los costos de producción. El reclamo incluye tributos como Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y la carga sobre las ganancias empresariales.



La entidad también insistió en la necesidad de recuperar el crédito para capital de trabajo, inversión y consumo. La falta de financiamiento accesible es considerada por los empresarios como uno de los obstáculos centrales para que las fábricas puedan aumentar su producción y realizar nuevas inversiones.

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De acuerdo con datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción manufacturera acumuló una caída del 2,2% durante el primer semestre en comparación con el mismo período de 2025 y permanece alrededor de un 11% por debajo de los niveles de 2022.



Mientras los empresarios reconocen algunos avances en materia de estabilización macroeconómica (principalmente la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y una mayor normalización del mercado cambiario), consideran que esos resultados todavía no se traducen de manera suficiente en una mejora de la actividad productiva.



La central fabril planteó una agenda de siete puntos para acompañar la transición hacia una economía más abierta y competitiva: recuperación de la actividad y del crédito; reducción del denominado “costo argentino”; combate a la competencia desleal; alivio de los costos energéticos; soluciones frente a la morosidad empresarial; e inversión en infraestructura.



Desde la UIA sostienen que la discusión excede las necesidades particulares de las empresas y que la industria debe ocupar un lugar central en la estrategia de crecimiento del país.

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