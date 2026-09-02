La Unión Industrial Argentina volvió a reclamarle al Gobierno una reducción de la presión tributaria y medidas para recuperar la actividad fabril, durante el acto central por el Día de la Industria realizado este miércoles en una planta del laboratorio Elea Phoenix, en Malvinas Argentinas.

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El encuentro fue encabezado por el titular de la UIA, Martín Rappallini, y reunió a más de 200 empresarios. La actividad tuvo una marcada ausencia de funcionarios de primera línea: no participaron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo ni el jefe de Gabinete Diego Santilli. En representación del Gobierno asistió el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Rappallini puso el foco en las dificultades que atraviesa el sector y reclamó respeto hacia quienes producen e invierten. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”, sostuvo, y remarcó que el diálogo debe ser el camino para encontrar soluciones.

Según datos difundidos por la entidad, la producción industrial acumuló una caída del 2,2% durante el primer semestre, mientras que en el último año se perdieron unos 52.000 empleos directos. La UIA también señaló que desde 2023 el sector perdió alrededor de 90.000 puestos de trabajo.

Uno de los principales reclamos volvió a ser la carga tributaria. Un informe de la entidad indicó que Argentina registró en 2024 una presión fiscal equivalente al 56% sobre la actividad formal, seis puntos más que el año anterior y la mayor proporción entre los 30 países analizados.

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El vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, fue todavía más crítico con la política económica. En la previa del acto cuestionó al Gobierno por su mirada sobre la industria y apuntó contra Caputo, al afirmar que quienes conducen la economía “no saben lo que es una fábrica” y que el ministro “no sabe lo que es un torno”.

El enfrentamiento entre la UIA y el Gobierno se profundizó en las últimas semanas, después de distintas críticas de Caputo al sector fabril. Los industriales sostienen que defender a la industria no implica cuestionar el equilibrio macroeconómico, sino reclamar condiciones de competencia, menor presión impositiva y medidas que permitan recuperar producción y empleo.

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