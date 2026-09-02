El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para licitar y concesionar más de 5000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de exención de impuestos. El anuncio fue realizado durante su participación en el foro Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en la ciudad de Buenos Aires.

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La iniciativa se enmarca en la política de reestructuración del sistema de infraestructura vial impulsada por el Poder Ejecutivo y se suma a las recientes adjudicaciones vinculadas a la empresa estatal Corredores Viales, en proceso de privatización.

Según lo expuesto, el esquema contempla la concesión de ocho tramos ya licitados que abarcan más de 3900 kilómetros de rutas distribuidas en distintas provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Con estas adjudicaciones, el volumen total de corredores viales licitados supera los 9000 kilómetros.

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Durante su exposición, Caputo cuestionó las críticas sobre el estado de la infraestructura vial y sostuvo: “Verlos criticar me parece cómico”.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con la ampliación del esquema de concesiones como parte del proceso de reforma del sistema de gestión vial.

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