El presidente Javier Milei prevé anunciar este jueves, mediante cadena nacional, el envío de un proyecto de ley al Congreso destinado a sancionar a empresas que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino, según fuentes oficiales.

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La iniciativa apunta a establecer penalidades y restricciones para compañías -incluidas aquellas de origen nacional- que brinden soporte logístico o servicios a emprendimientos no habilitados en el territorio y las aguas en disputa.

El proyecto surge en un contexto de creciente actividad en el Atlántico Sur, particularmente por el avance del desarrollo hidrocarburífero offshore Sea Lion, impulsado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

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A este escenario se suman recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura histórica de Washington respecto de la soberanía del archipiélago, interpretadas por el Gobierno como un factor de impacto en la agenda diplomática. Milei calificó esas expresiones como algo “muy fuerte” en relación con “la causa más importante y sagrada” para la Argentina.

Desde la Casa Rosada remarcan que el objetivo de la iniciativa es reforzar el reclamo de soberanía, desalentar la explotación unilateral de recursos naturales y sostener el canal diplomático como única vía de resolución del conflicto.

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