Las declaraciones fueron durante su participación en el foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde aseguró que su Gobierno no modificará el rumbo económico pese a las presiones políticas y los desafíos electorales.

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Durante su exposición, el presidente afirmó que el Gobierno nacional seguirá adelante con las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 y sostuvo que la lucha contra la inflación continúa siendo una prioridad. “No vamos a parar hasta derrotar la inflación”, expresó, al tiempo que reivindicó el equilibrio de las cuentas públicas como una condición innegociable de su gestión.

Milei también rechazó la posibilidad de flexibilizar su política económica por motivos electorales y aseguró que no utilizará herramientas que, según su visión, impliquen afectar la libertad individual, la propiedad privada o el derecho a la vida. En ese sentido, remarcó que mientras permanezca al frente del Ejecutivo continuará sosteniendo el superávit fiscal.

En paralelo, aprovechó el encuentro para enviar una fuerte señal política de cara a las próximas elecciones. Milei planteó que una eventual derrota del oficialismo implicaría un retroceso respecto del rumbo económico actual y lanzó una de las frases más contundentes de su discurso al advertir que “si no ganamos, la sociedad está eligiendo suicidarse”.

El mandatario insistió en que el modelo libertario representa una transformación estructural para la Argentina y sostuvo que los resultados económicos comenzarán a consolidarse con mayor fuerza en los próximos años. En esa línea, defendió las reformas implementadas por su Gobierno y aseguró que el país se encuentra transitando un proceso de cambio profundo que debe ser respaldado en las urnas.

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