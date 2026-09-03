Los trabajadores de estaciones de servicio comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 488/07 percibirán un esquema de reajustes salariales durante el trimestre agosto-octubre de 2026.

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El entendimiento, rubricado a fines de agosto entre las cámaras empresarias del sector y la representación sindical, establece subas de carácter acumulativo que se aplicarán en tres tramos consecutivos.

La pauta salarial dispone un incremento del 1,9% para agosto sobre los básicos de julio, un 1,9% adicional en septiembre sobre la escala de agosto, y un 1,8% final para octubre calculado respecto del mes previo.

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Con la aplicación de estos porcentajes, el sueldo básico para la categoría de operador de playa se ubicará en $1.589.052 en agosto, pasará a $1.619.094 en septiembre y alcanzará los $1.647.357 en octubre. Por su parte, los encargados de turno percibirán un básico de $1.640.699 en el primer tramo, elevándose a $1.671.872 en septiembre y llegando a $1.701.966 al cierre del acuerdo.

A estas sumas se le deben adicionar los suplementos habituales fijados por el convenio de la actividad, que incluyen un 8% por asistencia, un 8% por movimiento de fondos para las categorías operativas correspondientes, además de los adicionales por antigüedad según los años de servicio.

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Las partes firmantes acordaron que la liquidación de las nuevas escalas se hará efectiva de forma inmediata sin esperar los tiempos de la homologación oficial. Asimismo, la paritaria incluyó una cláusula de revisión estipulada para el 15 de noviembre, fecha en la que cámaras y gremios volverán a sentarse a evaluar la pauta salarial de cara al cierre del año.

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