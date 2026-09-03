El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa sus últimas etapas y este jueves comienza una instancia clave, donde prestarán declaración los testigos propuestos por las defensas de los imputados.

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La jornada tiene como protagonista al médico y perito Antonio José Maya, cirujano y médico legista que integró la junta médica interdisciplinaria conformada en 2021 para analizar las circunstancias que rodearon la muerte del exfutbolista. Maya es, además, perito de parte de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.



La llegada de los testigos de las defensas se produce después de que la Fiscalía y las querellas finalizaran la producción de pruebas. Entre los últimos testimonios estuvieron los de los peritos José Luis Covelli y Ramiro Larrea, quienes formaron parte de aquella junta médica y cuestionaron el tratamiento que recibió Maradona durante sus últimos días.



Uno de los principales puntos de discusión durante el juicio es determinar si los profesionales que estaban a cargo de la salud de Maradona actuaron de manera adecuada frente al deterioro de su estado.



Los peritos Covelli y Larrea manifestaron que la atención brindada fue "inadecuada, deficiente y temeraria" y señalaron que Maradona debería haber sido internado en una institución médica después de su última intervención quirúrgica, en lugar de continuar con un tratamiento domiciliario.



La postura de las defensas apunta, en cambio, a cuestionar las conclusiones de la acusación y a demostrar que no existió responsabilidad penal de sus representados en el fallecimiento del exfutbolista.

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En ese sentido, la declaración de Maya adquiere especial relevancia. En 2021, el especialista había sostenido que la muerte de Maradona fue súbita y que no existían antecedentes coronarios que permitieran anticiparla.



El cardiólogo Gustavo Di Niro, otro de los integrantes de la junta médica, había declarado a mediados de agosto que los profesionales responsables de la atención del exjugador ignoraron diferentes signos compatibles con una falla cardíaca. Entre ellos mencionó la acumulación de líquido, dificultades respiratorias, alteraciones en el estado de conciencia, taquicardia y presión arterial elevada. Según su testimonio, esos indicadores debían haber generado una intervención médica.



Estos testimonios forman parte de uno de los ejes centrales que deberá analizar el tribunal al momento de determinar si existió una conducta negligente y penalmente reprochable por parte de los acusados.



El proceso tiene a siete trabajadores de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.



Entre los principales acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes estaban vinculados al tratamiento de Maradona durante sus últimos días. También están imputados profesionales y trabajadores relacionados con la coordinación y atención domiciliaria del exfutbolista. Las defensas sostienen que sus representados no tuvieron responsabilidad en la muerte y, en varios casos, adelantaron que buscarán la absolución.





Con la finalización de la etapa de pruebas de la acusación y el inicio de los testimonios de las defensas, el proceso comienza a acercarse a su definición.

Ahora, los jueces deberán evaluar las declaraciones, pericias y documentación incorporadas durante el extenso debate para determinar si los acusados tuvieron responsabilidad penal en la muerte del ídolo.

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