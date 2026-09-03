Javier Milei volvió a defender con firmeza el rumbo económico de su Gobierno y aseguró que no modificará sus principales políticas frente a las presiones de la oposición.

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Durante un foro regional de derecha realizado en Santiago de Chile, el presidente aprovechó su discurso para marcar diferencias con la administración de Mauricio Macri y reivindicar la estrategia adoptada por su gestión.



Milei sostuvo que el gobierno de Cambiemos perdió el rumbo luego de quedar condicionado por las protestas y cuestionamientos políticos. En ese sentido, planteó que su administración tomó nota de aquella experiencia y que no está dispuesta a repetirla. “Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato”, afirmó el Presidente, quien agregó: “No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”.



En su exposición, Milei recordó la situación atravesada por el gobierno de Macri durante 2017, cuando una fuerte protesta frente al Congreso acompañó el debate de la reforma previsional.



El Presidente sostuvo que, pese a que la economía atravesaba entonces una etapa de crecimiento y la pobreza se encontraba, según su evaluación, en uno de sus niveles más bajos en décadas, las protestas terminaron instalando un escenario de caos que hizo que Cambiemos modificara su rumbo.

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“El gobierno de Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como del extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”, señaló.



Durante el foro, el presidente también realizó un balance de los casi tres años de gestión y destacó los resultados que atribuye a su programa económico. Milei aseguró que al asumir logró eliminar en el primer mes un déficit del Tesoro equivalente al 5% del PBI y que, durante los primeros seis meses, redujo el déficit cuasifiscal. Según sus propios números, el ajuste permitió eliminar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI.



Además, afirmó que la pobreza se redujo en 25 puntos porcentuales y que la pobreza infantil cayó 30 puntos. También sostuvo que la economía acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

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En materia de actividad, proyectó que, si se cumplen las estimaciones para este año y el próximo, la Argentina habrá crecido cerca de un 20% en cuatro años, frente a un crecimiento acumulado del 6% para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).





El discurso presidencial también estuvo atravesado por fuertes críticas a sus adversarios políticos. Milei acusó a sectores de la izquierda de desarrollar estrategias coordinadas para desgastar a gobiernos de derecha y llamó a sus aliados políticos a fortalecer una estructura internacional. “La izquierda a nivel regional está organizada desde hace décadas”, afirmó el Presidente, quien acusó a esos sectores de promover protestas, generar temor y utilizar medios de comunicación para difundir información que, según su interpretación, busca perjudicar a gobiernos afines.



Las declaraciones del Presidente reflejan la intención del Gobierno de sostener una postura de firmeza frente a las críticas y avanzar con su agenda de reformas sin realizar concesiones sustanciales.



Con el escenario político rumbo a 2027 cada vez más presente, el oficialismo apuesta a convertir los resultados económicos y la continuidad de las reformas en uno de los principales ejes de su estrategia electoral.