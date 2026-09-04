El proyecto dio un paso clave en el Senado al obtener dictamen favorable en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para su tratamiento en el recinto de la Cámara Alta.

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La propuesta busca sustituir la Ley 27.640 y modificar las reglas que actualmente regulan la producción y comercialización de biocombustibles en el país.

Entre los cambios más relevantes, el texto contempla una menor participación del Estado en la distribución de cupos y una mayor apertura del mercado, permitiendo que las empresas compitan con menos restricciones. Desde los sectores que respaldan la iniciativa sostienen que estas modificaciones contribuirán a mejorar la competitividad, atraer inversiones y potenciar el crecimiento de la actividad.

Sin embargo, la iniciativa genera una fuerte resistencia entre las pequeñas y medianas empresas productoras, especialmente las radicadas en la provincia de Buenos Aires. Las pymes sostienen que la desregulación propuesta las dejará en desventaja frente a las grandes compañías del sector, con mayor capacidad productiva y financiera.

Además de los cambios en la regulación del mercado, el proyecto incrementa los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. En el caso del gasoil, el corte con biodiésel pasará del 7,5% al 10% durante el primer año de vigencia de la norma. Para las naftas, el porcentaje de bioetanol aumentará del 12% al 15%.

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La iniciativa también mantiene un piso del 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz, buscando preservar la participación de ambas cadenas productivas.

Mientras el oficialismo defiende el proyecto como una herramienta para modernizar el sector y ampliar la competencia, las pymes bonaerenses advierten que podría profundizar la concentración del mercado y afectar la sustentabilidad de numerosas plantas productoras del interior del país.



Con el despacho ya firmado, la discusión se trasladará ahora al recinto del Senado, donde la propuesta buscará convertirse en ley.

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