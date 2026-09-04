El presidente Javier Milei se dirigió este jueves por la noche al país a través de una cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas, durante la cual presentó una serie de iniciativas con las que el Gobierno buscará fortalecer el reclamo argentino sobre las islas.

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“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el mandatario al iniciar su mensaje. A partir de esa definición, sostuvo que el país debe avanzar más allá del reclamo y recurrir a diferentes mecanismos para defender sus intereses.

En ese sentido, Milei confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos destinados a resguardar la soberanía argentina en las islas. También anunció la creación de una base naval para fortalecer la presencia nacional en la región.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, expresó el jefe de Estado.

Durante su exposición, el Presidente remarcó además que la estrategia sobre Malvinas requiere de una acción coordinada entre las distintas áreas estatales y de instrumentos que permitan sostenerla en el tiempo.

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“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, planteó.

De esta manera, el Ejecutivo buscará trasladar parte de su estrategia al Congreso, donde deberán debatirse las iniciativas anunciadas por el mandatario para fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado argentino en torno al reclamo por las islas.

La cadena nacional volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política y exterior del Gobierno, con el foco puesto en avanzar con acciones concretas desde los ámbitos legislativo, diplomático, económico y judicial.

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