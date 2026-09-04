El Gobierno de Javier Milei dispuso una ampliación de partidas presupuestarias para áreas estratégicas del Estado, entre ellas Defensa, inteligencia y desarrollo satelital, apenas horas después de los anuncios realizados por el Presidente en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.

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La medida quedó formalizada este viernes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, que introduce modificaciones al Presupuesto 2026 y redistribuye recursos para distintos organismos de la administración pública.



Uno de los principales incrementos está destinado al área de Defensa y a las Fuerzas Armadas, que en conjunto recibirán una ampliación cercana a los $218.000 millones. Los fondos estarán orientados a atender necesidades vinculadas con equipamiento, funcionamiento y capacidades operativas.



El decreto también contempla un refuerzo de $30.519 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El incremento forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las capacidades de inteligencia y afrontar gastos vinculados con el funcionamiento del organismo.



De acuerdo con los fundamentos del DNU, el Ejecutivo justificó la modificación presupuestaria en la necesidad de atender de manera inmediata gastos salariales, operativos y de inteligencia. Según la Casa Rosada, una demora en la asignación de estos recursos podía afectar la prestación de servicios considerados esenciales.



Otro de los organismos beneficiados por la modificación presupuestaria es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Las planillas oficiales contemplan movimientos por $119.289,5 millones destinados al organismo, que tiene bajo su órbita programas vinculados con el desarrollo y utilización de tecnología espacial y satelital.



El refuerzo se incorpora dentro de una serie de modificaciones presupuestarias que alcanzan a distintos organismos públicos y que el Gobierno encuadra dentro de sus prioridades estratégicas.

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Además, el Gobierno avanzó con otras medidas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas. A través del Decreto 868/2026 estableció un nuevo régimen de sanciones para empresas petroleras que operen en el área, con mayores controles sobre compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales.



Así, el refuerzo de las partidas para Defensa, inteligencia y tecnología espacial aparece como parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer áreas consideradas claves para la soberanía y la seguridad nacional.



La ampliación presupuestaria deberá ahora atravesar el proceso de control parlamentario correspondiente a los decretos de necesidad y urgencia.

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