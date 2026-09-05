La Policía concretó durante la madrugada la detención del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción y administración fraudulenta. Entre otros episodios, se investigó la instalación de un parador promocional en Mar del Plata.

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La resolución del máximo tribunal también alcanzó al ex ministro de Cultura y Comunicación provincial, Pedro Angel Báez, y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, quienes recibieron condenas de seis años y medio de prisión. Los tres fueron trasladados a la Alcaidía de Paraná y permanecen a disposición de la Justicia, a la espera de su derivación a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, dejando firme la sentencia y cerrando la vía recursiva.

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La causa, impulsada originalmente por la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, investigó un esquema de direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial entre 2007 y 2015, mediante el cual se habrían desviado fondos estatales a través de empresas vinculadas a Aguilera. Entre los hechos analizados se incluyó la instalación de un parador promocional en Mar del Plata y la pauta de campañas publicitarias durante la cumbre del Mercosur.

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego ocupó una banca como legislador provincial, además de desempeñarse como embajador argentino en Israel durante la gestión de Alberto Fernández, cargo al que renunció tras el avance de la causa judicial.

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