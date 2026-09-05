Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga detuvieron en España a un ciudadano argentino de 52 años, conocido bajo el alias de “Sapo”, que registraba un pedido de captura internacional emitido por la Justicia argentina en el marco de una investigación por estafas mediante el uso de tarjetas de crédito clonadas, sustraídas o falsificadas, utilizadas para la comercialización de paquetes turísticos.

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El procedimiento se concretó cuando el imputado circulaba a bordo de un vehículo Jeep Renegade en dicha ciudad española, tras lo cual quedó alojado en dependencias policiales a la espera del proceso de extradición.

La localización del prófugo fue posible a partir de una investigación de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, que intervino tras un requerimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, encabezado por Martín Sebastián Peluso.

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Mediante el análisis de accesos a la cuenta del acusado en redes sociales, los investigadores determinaron conexiones radicadas en la ciudad de Málaga, lo que permitió coordinar la intervención con Interpol y las fuerzas de seguridad españolas.

El detenido registra antecedentes por hechos de similar modalidad. En 2016 fue condenado por la Justicia de Chubut a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafa, tras una defraudación contra un capitán de navío mediante compras no autorizadas de pasajes por unos 100.000 pesos. En 2018, mientras se encontraba en libertad condicional, fue interceptado en Rusia durante la Copa Mundial de Fútbol por violar una restricción de salida del país, recuperando luego la libertad antes de su fuga a Europa.

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