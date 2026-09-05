La 35ª Marcha del Orgullo se realizará el próximo sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con una movilización que partirá desde Plaza de Mayo y avanzará hasta el Congreso de la Nación.

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La convocatoria fue anunciada por el Frente Orgullo y Lucha y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Para esta edición, la consigna principal elegida es “El orgullo al poder. El odio al carajo”. El lanzamiento se realizó mediante una intervención artística y audiovisual en una medianera ubicada en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y el edificio del Ministerio de Capital Humano.

Además de la consigna central, las organizaciones anticiparon otros ejes de la jornada, entre ellos “¡Fuera Milei! Construyamos una alternativa democrática”, el pedido de reparación histórica para travestis y trans adultas mayores y la definición de la marcha como antifascista y antirracista.

Referentes de las organizaciones participantes señalaron que la movilización volverá a poner en agenda los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTINB+, además de expresar cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional.

Uno de los reclamos centrales estará enfocado en la situación de las personas travestis y trans adultas mayores que atravesaron episodios de violencia estatal y que, según las organizaciones convocantes, actualmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

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La movilización llegará así a su 35ª edición, manteniendo el tradicional recorrido entre Plaza de Mayo y el Congreso y combinando las reivindicaciones vinculadas a la diversidad con reclamos de carácter político y social.

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