Las seis entidades que integran el denominado G6 expresaron su apoyo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo nacional en torno a las Islas Malvinas y la protección de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

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El pronunciamiento fue realizado de manera conjunta por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

A través de un documento, las organizaciones ratificaron el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes. También acompañaron las acciones destinadas a impedir la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Las entidades remarcaron además la necesidad de alcanzar consensos en torno a la cuestión Malvinas y consideraron que se trata de una causa nacional que debe ubicarse por encima de las diferencias políticas.

El posicionamiento se conoció luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei vinculados con el Atlántico Sur. Entre las iniciativas planteadas se encuentra un endurecimiento de las sanciones para aquellas compañías que participen sin autorización argentina en actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.

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El mandatario también anunció iniciativas para reforzar la presencia argentina en el extremo sur del país, en un contexto marcado por el avance de proyectos de explotación petrolera en aguas próximas al archipiélago.

De esta manera, las principales cámaras del sector privado argentino sumaron su acompañamiento a las acciones oficiales y destacaron la importancia de sostener una postura conjunta frente a la cuestión de la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

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