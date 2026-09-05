Dos episodios fatales ocurridos con pocas horas de diferencia conmocionaron a Córdoba. Un niño de 2 años murió luego de ser atacado por un pitbull en una vivienda de Alta Gracia, mientras que previamente una nena de la misma edad había fallecido tras ser agredida por dos perros en la capital provincial.

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El caso más reciente se produjo durante la tarde del viernes en una casa ubicada en el barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia. El pequeño se encontraba junto a su madre cuando fue atacado por el animal y sufrió heridas de gravedad.

Ante la emergencia, el niño fue trasladado al Hospital Regional Arturo U. Illia. Pese a los intentos realizados por el personal médico, no pudieron reanimarlo y se confirmó su fallecimiento.

Tras el hecho intervino la Justicia y se dispuso la detención del propietario del perro, quien quedó imputado por homicidio culposo mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La tragedia se conoció pocas horas después de otro episodio fatal ocurrido en el barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Allí, una nena de 2 años murió luego de ser atacada por dos dogos en una vivienda.

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Los dos casos, registrados en un breve período de tiempo y con víctimas de la misma edad, generaron conmoción en la provincia y volvieron a poner en discusión los riesgos asociados a ataques de perros y las responsabilidades de quienes tienen animales a su cargo.

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