Una de las mayores petroleras del mundo ve oportunidades en Argentina
Durante un importante evento internacional, el CEO de Chevron valoró las reformas económicas y señaló que el país empieza a resultar más atractivo para las inversiones.
Durante un importante evento internacional, el CEO de Chevron valoró las reformas económicas y señaló que el país empieza a resultar más atractivo para las inversiones.
Lo aseguró la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón. "Es un hallazgo que puede modificar la historia de YPF y del país, con un impacto productivo que podría ser similar al de Vaca Muerta", agrego la funcionaria en la audiencia de evaluación de impacto ambiental de la exploración petrolera
A lo largo de las primeras cuatro jornadas la tendencia fue favorable a la iniciativa, en tanto desde sectores ambientalistas y algunos representantes particulares pusieron el acento en el tema ambiental en la última, de este viernes. Las conclusiones llegarán de parte de los ediles quienes estuvier
En el inicio de la Asamblea consultiva, el titular del Consorcio Regional portuario dio su posición favorable en la exploración off shore: "El entonces secretario de la Producción y hoy concejal Muro participó de varias reuniones en su momento, por lo cual la información el Ejecutivo local la tenía"
Lo dio a conocer la secretaría de Energía de la Nación, en un comunicado que se replicó en la página oficial del Estado Nacional.
Luego de un plenario con lo gremios y funcionarios nacionales, la entidad se expresó a favor de la exploración petrolera. Lo que fue repudiado por distintos sectores sociales.
Lo dictaminó la Cámara Federal quien ordenó que Martín siga interviniendo en la causa. Además le pidió que en lo sucesivo evite realizar hechos o actos que afecten el normal tramite del proceso.
Organizaciones ambientalistas, costeras y vecinales realizan una convocatoria para marchar en contra del extractivismo y las petroleras en Mar del Plata. "Intentaremos acercar nuestra voz, demostrar que las comunidades estamos organizadas y reclamando", manifestó Fernanda Génova, referente del movim
Lo dijo Juan José Aranguren, titular de la cartera de Energía entre el 2015 y 2018 quien dijo que "acá están oponiéndose al desarrollo", en clara alusión a la posición que tomó el Intendente de General Pueyrredon.