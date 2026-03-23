petroleras

Exploración offshore: concluyó la Audiencia consultiva, que respaldó la iniciativa del proyecto

A lo largo de las primeras cuatro jornadas la tendencia fue favorable a la iniciativa, en tanto desde sectores ambientalistas y algunos representantes particulares pusieron el acento en el tema ambiental en la última, de este viernes. Las conclusiones llegarán de parte de los ediles quienes estuvier