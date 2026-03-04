El referente del Cluster de Energía, Marcelo Guiscardo, se refirió al escenario actual de la exploración offshore y admitió que todavía no hay definiciones concretas por parte de Shell respecto a su permanencia en las áreas asignadas frente a la costa argentina.

Ads

“Shell todavía no ha dicho oficialmente que no va a seguir con estas áreas. He escuchado rumores de que podrían no continuar, pero no hay ninguna confirmación formal”, explicó en declaraciones a El Marplatense, marcando así un panorama de cautela e incertidumbre en el sector energético local.

En contrapartida, destacó una noticia que consideró positiva: YPF junto a la firma italiana ENI decidieron iniciar tareas de prospección sísmica en un bloque offshore ubicado en aguas de Uruguay.

Ads

Guiscardo explicó que el área en cuestión limita con un bloque que YPF posee del lado argentino, muy próximo a la frontera marítima. “Si se llegara a encontrar un yacimiento en Uruguay, es probable que se trate del mismo sistema geológico que podría extenderse hacia el sector argentino”, detalló.

De este modo, la actividad exploratoria continuará durante el próximo año, aunque concentrada en territorio uruguayo. “La exploración va a seguir, pero del lado de Uruguay. Después veremos qué sucede a futuro”, concluyó, dejando abierta la expectativa sobre el impacto que esos estudios podrían tener para el desarrollo offshore en la región.

Ads