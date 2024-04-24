Ya se encuentra en Mar del Plata el primer buque de exploración offshore
Prefectura local afirmó su llegada esta madrugada y se encuentra a la espera de trámites para luego ingresar a la Cuenca Argentina Norte.
Prefectura local afirmó su llegada esta madrugada y se encuentra a la espera de trámites para luego ingresar a la Cuenca Argentina Norte.
El secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Fernando Muro, amplió los anuncios que realizó el lunes el intendente Guillermo Montenegro.
Lo aseguró el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo. Informó que Shell está "a mitad de camino" en la exploración de la CAN 107 y la CAN 109.
Lo aseguró el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo. En caso de hallar petróleo, consideró que "el derrame en toda la cadena de valor va a ser muy bueno".
Lo pronosticó el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, quien aseguró que "es una oportunidad espectacular para la ciudad, la provincia y el país".
La organización Mar Libre de Petroleras aún busca detener la actividad que comenzó a principios de mayo, a 320 kilómetros de la costa marplatense. Para una de las referentes del grupo, están a tiempo de detenerlo.
El presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, aseguró que Shell y Qatar Energy podrían avanzar hacia una nueva etapa en aguas profundas frente a la ciudad.
El gobernador brindó una conferencia de prensa luego de su participación en el Congreso Productivo bonaerense donde se refirió además al Pacto de Mayo y la Ley de Góndolas.
La petrolera se asociaría en las próximas semanas con una firma internacional y se ilusiona con encontrar lo mismo que otras empresas lograron en Namibia.
Conocé el día a día a bordo del barco que se ubica a 320 kilómetros de la costa marplatense.
Partió ayer desde Mar del Plata rumbo a la Cuenca Argentina Norte, a más de 300 kilómetros de la costa, para iniciar la perforación del pozo offshore exploratorio Argerich X1.
El 68% pertenece a la región Mar del Plata y los rubros más ofrecidos son de ingeniería y consultoría, fabricación de estructuras metálicas y mantenimiento de equipos.