En el marco de la exploración off shore que se está realizando a al menos 300 kilómetros de la costa marplatense, este jueves la cuarta productora de petróleo del país, Shell Argentina confirmó que a mediados de octubre iniciará el nuevo trabajo sísmico de los pozos CAN 107 y CAN 109.

Si bien el RIGI limitó la actividad de la exploración y producción de hidrocarburos, esta noticia se da en el contexto de la aprobación que otorgó la Secretaría de Ambiente de la Nación, mediante el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli

Sobre esto, Marcelo Giuscardo, presidente del Clúster de Energía Mar del Plata dialogó con El Marplatense y expresó: "Todas estas aprobaciones vienen después de un exhaustivo esfuerzo por las petroleras de hacer estudios de impacto ambiental, de flora y fauna y el resto de los temas. En la audiencia pública, la compañía discutió los estudios en detalle. Hay pocos lugares en el mundo donde se le da importancia ambiental en nuestro país. Los pasos, los estudios, la calidad y el seguimiento durante los procesos sísmicos de perforación, tanto por la gente contratada como de la Prefectura, es excelente".

"Estoy contento de que todo esto haya sucedido tan bien. Vi un par de comentarios sobre que estos estudios son a 12 millas de la costa y eso no es cierto. Estas áreas están a 300 kilómetros de acá", dijo.

Con respecto a una fecha estimativa sobre cuándo comenzaría la exploración, Giuscardo indicó: "Shell afirmó que de darse la aprobación en septiembre, pensaban comenzar a trabajar en octubre. Seguramente esto será así y el próximo mes tengamos a los barcos acá. El proceso de sísmica es uno en donde trabajan tres barcos que poseen cables de 12 a 15 kilómetros de largo por uno o dos de ancho. Eso es lo que registrará con sonidos hacia el fondo del mar y rebotarán. Ese mismo tiene que penetrar roca y volver. El navío va mas o menos a 6 kilómetros por hora. Realmente es uno que trata de no parar a no ser que haya alguna cuestión más. Y los demás presentes vigilan si se avistan cetáceos, fauna marina, alguien pescando"

"Hace más de cinco años que se están desarrollando estos estudios sísmicos en todas estas áreas y nunca hubo ningún problema. Hay gente muy profesional que está haciendo los estudios, biólogos capacitados trabajando en los barcos, con exhaustivas fotos y documentación de todo lo que ven. Potencialmente si todo sale bien, el próximo paso sería hacer un pozo", agregó.

Asimismo sumó que "hay dos áreas que son un poquito más chicas, pese a que están cerca de los 7 mil kilómetros2. Todo Vaca muerta que incluye Neuquén, Mendoza y Río Negro, tiene 35 mil kilómetros2. En todo ese espacio, se hicieron por lo menos 10 mil pozos y acá se hizo uno solo. A veces uno piensa que no se encontró nada y que por eso no va a haber tampoco, pero es muy difícil en un lugar nuevo pegarla en la primera exploración".

"Pero claramente, Shell no se va a poner a gastar en sísmica si no tuviese expectativas de que va a encontrar petróleo. La razón de que sigan explorando es porque saben que el primero es algo que no cambia nada en los planes que tienen", concluyó el presidente del Clúster de Energía local.