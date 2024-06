Como hace más de dos años y cada 4 del mes, la organización Mar Libre de Petroleras se movilizó en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen para exigir que se detenga la exploración offshore a 320 kilómetros de la costa marplatense. Según la referente del organismo, Yésica Sánchez, en este tipo de actividad existe una "probabilidad de derrame del 100%".

“Pedimos que este proyecto extractivista offshore en aguas ultras profundas, a 300 kilómetros de la costa marplatense y a 1300 metros de profundidad, no se lleve adelante porque somos conscientes y tenemos mucha información de lo que conlleva la actividad, donde tanto la prospección sísmica como la perforación tienen daños irreversibles e irreparables contra las dinámicas de la biodiversidad de los oceános y los ecosistemas propios de los que nos abastecemos como ciudad”, le indicó Sánchez a El Marplatense.

Allí, señaló que Mar del Plata es una ciudad “históricamente portuaria y turística”, por lo que consideró que la actividad es “antagónica” a lo que representa la ciudad en materia de cultura. Y lanzó que lo “más importante” es que “va en contra de toda forma de vida” y que los ecosistemas en los que trabajan son “únicos” debido a que “afloran dos corrientes, la cálida de Brasil y la fría de Malvinas, que le dan el ímpetu marino que tiene”.

Asimismo, la vocera de la organización advirtió que las explotaciones offshore fueron realizadas en diferentes puntos del mundo y en todas “hubo 100% de probabilidad de derrame, lo que no mencionan en el estudio”. Para ella, cada vez que se manifiesta el Clúster de Energía o la Cámara de Pesca local “nunca mencionan los efectos que trae la actividad en términos de pasivos ambientales y no hablan del daño que conlleva, ni que no hay forma de mitigarlo”.

También sostuvo que por la probabilidad de derrame, “si en tierra firme no lo pueden hacer, cómo lo van a hacer a 3000 metros de profundidad y a 300 kilómetros de la costa”.

¿Pueden frenar el proyecto?

Si bien hace alrededor de un mes el buque Valaris DS-17 comenzó a trabajar en el área de perforación, Sánchez comentó que al tratarse del primer pozo exploratorio, único por llevarse a cabo a tanta distancia, “verán qué calidad y cantidad tiene la cuenca y considerarán si avanzan o no", por lo que están a tiempo de frenarlo.

“No empiezan con la extracción, este es el primer paso para verificar que haya petroleo. Si no hay, lo dejan así y el daño ya está hecho. Estamos en un plano que nos permite seguir avanzando como comunidad para frenar la situación. No solo estamos en esta actividad todos los 4 de cada mes, sino que nos convocan las escuelas, hacemos muraleadas, volanteadas y radios abiertas. Lo que nos interesa es que la comunidad sepa qué es el proyecto”, expresó.

Rechazo al RIGI

Por otro lado, la organización también se opone al proyecto de ley para incentivar las inversiones (RIGI), ya que “por más de 30 años, las empresas que concesionan la extracción de determinados recursos tendrán potestad absoluta sobre la naturaleza” y alertó que aunque cambie el color político, “ningún Gobierno lo podrá retrotraer”. Entonces, exclamó que “estamos sorteando nuestra vida por treinta años al mejor postor”.