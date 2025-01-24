exploración de petroleo

YPF, Shell y otras 4 petroleras explorarán las costas marplatenses

La Secretaría de Energía de la Nación publicó este viernes la adjudicación de las áreas de exploración de tres cuencas de la plataforma marítima continental argentina en busca de gas y petróleo. La oferta total por 7 áreas de la cuenca Argentina Norte asciende a 181 millones de dólares.