exploración de petroleo

Exploración offshore: "Shell va a encontrar algo suficientemente bueno"
Lo aseguró el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo. Informó que Shell está "a mitad de camino" en la exploración de la CAN 107 y la CAN 109.
Lo aseguró el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo. Informó que Shell está "a mitad de camino" en la exploración de la CAN 107 y la CAN 109.
La petrolera se asociaría en las próximas semanas con una firma internacional y se ilusiona con encontrar lo mismo que otras empresas lograron en Namibia.
Así lo indicó el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro ante el primer informe otorgado por Equinor en el primer pozo, el Argerich a 300 kilómetros de Mar del Plata.
El secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Fernando Muro, amplió los anuncios que realizó el lunes el intendente Guillermo Montenegro.
La empresa noruega no encontró hidrocarburos en el pozo exploratorio a 307 kilómetros de la costa bonaerense.
Partió ayer desde Mar del Plata rumbo a la Cuenca Argentina Norte, a más de 300 kilómetros de la costa, para iniciar la perforación del pozo offshore exploratorio Argerich X1.
El 68% pertenece a la región Mar del Plata y los rubros más ofrecidos son de ingeniería y consultoría, fabricación de estructuras metálicas y mantenimiento de equipos.
Así lo manifestó el inminente presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio, quien sostuvo que la instalación de las petroleras "es algo que favorece a la ciudad".
La exploración de hidrocarburos en zonas operativas de la industria pesquera avanza sin controles de impacto ambiental. Reducción de desembarques y exportaciones en el primer cuatrimestre y una apuesta al trabajo que no aparece.
La Secretaría de Energía de la Nación publicó este viernes la adjudicación de las áreas de exploración de tres cuencas de la plataforma marítima continental argentina en busca de gas y petróleo. La oferta total por 7 áreas de la cuenca Argentina Norte asciende a 181 millones de dólares.