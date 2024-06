Durante la tarde de este martes, Mar del Plata será una de las ciudades protagonistas de un nuevo Atlanticazo. La concentración está prevista para las 16 en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen y será replicada en distintas ciudades costeras.

La iniciativa fue por parte de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y convocó a la ciudadanía a una marcha para "defender la vida y el mar" y a alzar la voz por el rechazo a las facilidades que la Ley de Bases brindaría a las empresas concesionarias para la explotación de los recursos, durante 30 años.

"Hace más de dos años y medio que las comunidades costeras venimos expresando abiertamente que no estamos de acuerdo con este proyecto que irrumpe sobre las aguas profundas de nuestro mar continental, generando una gran devastación de las biodiversidades y los ecosistemas. No es que lo inventamos como comunidad o personas, sino porque hay evidencias científicas que afirman que donde existe este tipo de actividad, siempre hay derrame y sabemos a lo que conlleva eso", dijo Yesica Sánchez, referente de Mar Libre de Petroleras en diálogo con El Marplatense.

"Tenemos evidencia en el sur de Argentina donde no se lleva adelante una cuantificación real de todos los derrames que existen desde que están las plataformas petroleras que no son en aguas ultra profundas. Es la primera vez que se hace esto en el país y mienten sobre ello. No se puede llevar control en tierra, no entiendo cómo van a hacer en aguas y en este caso a esa distancia", continuó.

Y adhirió que "la realidad es que tiene como objetivo un estudio de impacto ambiental complementario, sinérgico y estratégico. En ese se convoca a las autoridades, a las empresas y al Estado Nacional para emitir informes sobre la situación. La realidad es que al día de la fecha no hay evidencia ni del bombardeo a aguas profundas y menos a esta altura de la primera perforación que es exploratoria".

"Nosotros como comunidad, ya emitimos pedidos de informes para saber en qué situación se encuentra porque es exploratoria, para ver qué cantidad y qué calidad tiene la cuenca. Van a hacer otros pequeños pozos para seguir corroborando y luego de un tiempo se va a llevar adelante las extracciones de hidrocarburo", aclaró la referente.

"Esa información debería estar porque en los estudios de impacto ambiental, cuando se lleva adelante el permiso, se les exige que empiecen a emitir eso. Porque la comunidad, gracias a varios acuerdos, tiene todo el derecho del mundo de saberlo y no se la puede privar de ello", indicó Sánchez.

"No podemos hablar sobre un extractivismo off shore sin enmarcarnos dentro de la lógica que viene imperando desde hace muchas décadas y que bajo este Gobierno se siguen profundizando cada vez más. Todo lo que se vaya aprobando el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con respecto a la megaminería y los hidrocarburos y demás, va a tener la posibilidad de que se lleve adelante durante 30 años. Se comprometen todos nuestros elementos de la naturaleza, nuestras fuentes de vida, la vida misma durante tres décadas", siguió.

"Más allá de que los gobiernos que vengan, sean de otro color político, no pueden darlo de baja. La seriedad de esto, la magnitud es muy importante ponerlo en palabras claras. La megaminería conlleva el uso de millones de litros de agua por segundo y el RIGI pone en evidencia eso, que si el recurso se necesita para realizar este proceso productivo, la empresa tiene todo el derecho de utilizarlo. Por ende, estamos en una situación bastante complicada y por eso nos oponemos fuertemente a la Ley Bases y al Régimen. Estamos concesionando al mejor postor, por 30 años, nuestros recursos naturales", concluyó desde Mar Libre de Petroleras.