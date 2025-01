En el marco del inicio de la exploración sísmica en los bloques CAN 107 y CAN 109 por parte de la multinacional Shell, junto a Qatar Petroleum, el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, sostuvo que la primera etapa está “a mitad de camino” y pronosticó que la empresa "va a encontrar algo suficientemente bueno como para decidir perforar un pozo”.

“El año empezó muy bien. Vimos al barco de sísmica contratado por Shell y Qatar Petroleum comenzar las operaciones en noviembre. Es una sísmica de dos áreas muy grandes, que son la CAN 107 y la CAN 109, en las cuales tienen tres meses para recabar todo lo que quieren y ya estamos a mitad de camino. Faltan cinco o seis semanas todavía, al cabo de las que Shell podrá tener suficiente información para determinar si quiere o no seguir explorando las áreas con Qatar Petroleum”, le explicó Guiscardo a El Marplatense.

En tanto, también subrayó que “Shell es la compañía más grande del mundo en offshore y es la que descubrió áreas importantes en Namibia”, donde perforó nueve pozos y encontró petroleo en cada uno de ellos. Sin embargo, según comentó, Shell abandonó la zona por “problemas técnicos”, que no están relacionados a “la calidad de la parte geológica y productiva” del área.

Asimismo, el presidente del Clúster de Energía local se mostró “optimista” de que Shell “no solo va a explorar, sino que va a encontrar algo suficientemente bueno como para decidir perforar un pozo”.

“Los tiempos para procesar toda la información son largos. Tienen que estudiar y poner esta información en los programas predictivos para saber si realmente podrían encontrar suficientes reservas que sean comerciales. No solo tienen que encontrar petroleo, sino pagar la inversión que requiere llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Cualquiera que se embarque va a perforar veinte pozos, y cada uno cuesta entre 100 y 150 millones de dólares. Y con todo lo demás, todo el proyecto cuesta entre 5 y 6 mil millones de dólares, y recién lo recuperás cuando producís”, agregó.

Por último, adelantó que no ve con buenos ojos que “el primer pozo se haga antes del próximo enero, ya que después de tomar la decisión de perforar el pozo, hay que encontrar el barco, contratarlo y todos estos proyectos tardan”.