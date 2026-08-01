Alerta por la basura atrapada en las profundidades del Mar Argentino
Una investigación internacional detectó 29 objetos de origen humano a casi 4.000 metros bajo la superficie y advirtió que retirarlos resulta prácticamente imposible.
Una investigación internacional detectó 29 objetos de origen humano a casi 4.000 metros bajo la superficie y advirtió que retirarlos resulta prácticamente imposible.
La organización Mar Libre de Petroleras aún busca detener la actividad que comenzó a principios de mayo, a 320 kilómetros de la costa marplatense. Para una de las referentes del grupo, están a tiempo de detenerlo.
Así lo confirmó el prefecto mayor José Cristian Abel Vigano, quien además invitó a sumarse a la fuerza, que en sus filas cuenta con profesionales de diferentes sectores.
El gobernador brindó una conferencia de prensa luego de su participación en el Congreso Productivo bonaerense donde se refirió además al Pacto de Mayo y la Ley de Góndolas.
Serán dos encuentros abiertos, este martes 27 y el 4 de febrero, con entrada libre y gratuita en el Museo MAR.
Lo informó Prefectura, a partir de las declaraciones del tripulante rescatado, quien fue encontrado por la madrugada y asistido en el HIGA.
Los informó el Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. El promedio fue de igual magnitud que el de noviembre de 2020.
El equipo de veterinarios y especialistas les brindaron durante varias semanas cuidados intensivos, como tratamiento antibiótico y antiparasitario.
Desde el Gabinete de Oceanografía Física del INIDEP se indicó que la misma promedió los 11,9°C.
La embarcación bautizada “Mar Argentino” demandó 7 millones de dólares. Tendrá como objetivo trabajar en aguas costeras, donde el conocimiento de los procesos biológicos que ocurren son trascendentales para el buen manejo y sustentabilidad de los recursos
Un pesquero chino se hundió este viernes cerca de la Zona Económica Exclusiva del Mar Argentino, luego de colisionar con otro de bandera española. Prefectura informó que todos se encuentran bien y que están siendo trasladados a Montevideo.
El jueves Prefectura Naval capturó un buque surcoreano pescando dentro de la ZEE Argentina y lo trasladó a Comodoro Rivadavia donde interviene la Justicia Federal. En 2011 marineros indonesios huyeron de un barco gemelo, el “O Yang 75”, por abuso sexual y maltratos a bordo.