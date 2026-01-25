El CONICET Mar del Plata invita a la comunidad a participar de los encuentros Vidas Submarinas: encuentro con científicos y científicas, que se realizarán este martes 27 y el 4 de febrero a las 19:00, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (López de Gómara y la costa), con el objetivo de promover las vocaciones científicas e inspirar la curiosidad del público.

Ads

Durante las jornadas, especialistas vinculados a investigaciones sobre el Mar Argentino y a la histórica expedición submarina realizada en el cañón Mar del Plata compartirán sus experiencias junto a investigadores del CONICET. En ese marco, se abordará cómo se hace ciencia, qué herramientas se utilizan para estudiar el mar, cómo es el camino para convertirse en científico y hasta dónde se extiende la soberanía argentina en el mar.

Los encuentros contarán con la participación de Eleonora Verón, Nahuel Farías, Florencia Matusevich, Ezequiel Mabragaña, Carolina Germinario y Emiliano Ocampo, quienes acompañarán al público en un recorrido por el conocimiento científico y la exploración marina.

Ads

Puede interesarte

Las actividades forman parte de Vidas Submarinas, una muestra organizada por el CONICET Mar del Plata en articulación con el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, AUBASA y la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia.

La muestra se encuentra abierta de martes a domingo y propone un recorrido por distintos espacios que incluyen infografías gráficas y audiovisuales, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, se ofrecen diariamente tres talleres: uno de arena kinética destinado a niños de 2 a 7 años, un taller de arte y tecnología y un taller de robótica.

Ads

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita y pueden visitarse de martes a domingo de 15:00 a 21:00, hasta el 15 de febrero, en el Museo MAR.