Desde Mar del Plata, donde participó del cierre del 2° Congreso Productivo Bonaerense, el gobernador Axel Kicillof se refirió al fallido primer intento de búsqueda de petróleo en las costas de la ciudad, a lo que consideró que “la experiencia de los expertos es que cuando se está delineando un área, muchas de las exploraciones no dan el mejor resultado”.

En rueda de prensa en el Hotel Provincial, luego de su extenso discurso en el Congreso, el mandatario provincial consideró que aquella primera exploración que dio resultados negativos es “un punto en un proceso”.

Kicillof señaló que “los grandes yacimientos de países del norte generan 26 pozos antes de encontrar uno que sea productivo. Por otro lado, se ha hecho mucho trabajo de sísmica, que es una forma de explorar sin perforar. Estamos esperando que dé sus resultados”.

En diálogo con la prensa, el gobernador también se refirió al Pacto de Mayo y a la invitación que le realizó el Gobierno nacional. Confirmó recibirla, pero desconoció si participar “significa al mismo tiempo la firma ese pacto que habían propuesto”. En ese sentido señaló que “si me convocan a discutir diez puntos para generar un acuerdo puedo ir”.

Kicillof dijo que aceptaría ir al Pacto de Mayo si lo invitan a discutir los artículos.

Sobre el Pacto, Kicillof dijo que “hay algo con el nombre que es perturbador” y señaló que “primero, no es un pacto. Tenemos muchos pactos en la historia y la definición es que dos que no estaban de acuerdo se ponen de acuerdo. Entonces ambos tienen que resignar, transigir, aportar y llegan a un pacto. Esto no es un pacto, a mí nunca nadie me preguntó qué opinaba de los puntos o qué agregaría. En ese sentido es una imposición. Entonces pacto no es, y mayo tampoco por algo evidente”.

El mandatario provincial recordó que “tenemos reclamos muy importantes, cuantiosos, pero sobre todos justos y legales, de recursos que el Gobierno de Milei les quitó a las provincias y está trayendo muchos problemas. Es muy difícil firmar un pacto con alguien que nos debe 6,3 millones de millones de pesos. Y que no los íbamos de destinar a una inversión financiera o al ahorro, sino que son inversiones básicas para la provincia de Buenos Aires”.

Finalmente hizo mención al proyecto de Ley de Góndolas que se envió a la Legislatura. Explicó que “hemos hecho un proceso de discusión y había algunas sugerencias con respecto al proyecto original. Supongo que la Legislatura la va a incorporar, es muy buena”.

Y remarcó que “se ha hecho un trabajo con todos los sectores, con los comercializadores, es una ley muy discutida y es más necesaria que nunca. El otro día veíamos grandes supermercados que están con problemas en sucursales por la caída del consumo. Pero imaginen un pequeño productor bonaerense que quiere llegar a consumos masivos. Esta ley sería muy útil”.