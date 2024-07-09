Milei firmó el Pacto de Mayo y anunció la creación de un Consejo para impulsar las reformas en el Congreso
"Esto es símbolo de un cambio de época", afirmó el Presidente tras mostrarse con 18 gobernadores en Tucumán.
"Esto es símbolo de un cambio de época", afirmó el Presidente tras mostrarse con 18 gobernadores en Tucumán.
Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut; Martín Llaryora, de Córdoba; y Gustavo Sáenz, de Salta destacaron haber alcanzado algunos acuerdos, pero advirtieron al Gobierno nacional en el caso de que quiera tomar medidas que perjudiquen a las provincias.
El Presidente volará esta tarde a Tucumán. Qué gobernadores no irán para la firma del documento.
Más allá de las modificaciones al proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida, su aprobación en el Senado “no deja de ser un triunfo impresionante”, afirmó el jefe de Gabinete nacional.
Pese a que no se firmará el Pacto de Mayo con los gobernadores, el Presidente confirmó que viajará para celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo.
El vocero presidencial insistió en que no habrá postergación a la idea original pese a la demora de la aprobación de la Ley Bases.
El Presidente ratificó los dichos de su ministro del Interior, Guillermo Francos, quien esta mañana había reconocido que el encuentro programado para Córdoba podría quedar supeditado a la aprobación de la Ley Bases.
Lo puntualizó el jefe santacruceño, Claudio Vidal. Los seis mandatarios provinciales, de Tierra del Fuego a La Pampa, se reunieron hoy en medio del llamado de Javier Milei de firmar el Pacto de 25 de Mayo.
“Nunca será posible”, dijo Sergio Ziliotto en un posteo publicado en la red social X. Anoche, el Presidente anunció un futuro acuerdo de gobernabilidad a firmarse en Córdoba.