Personal de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un tripulante del buque pesquero Conara I tras una emergencia médica ocurrida a 187 millas náuticas, a unos 346 kilómetros mar adentro de Puerto Madryn, mediante un operativo coordinado que culminó con su traslado a Trelew.

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El procedimiento se inició luego de que el capitán de la embarcación solicitara asistencia al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia, al informar que uno de los tripulantes presentaba dolor en el pecho y dificultades para respirar.

De forma inmediata, profesionales del servicio médico de la Autoridad Marítima realizaron una radioconsulta con el personal a bordo, brindando indicaciones sanitarias y monitoreando la evolución del paciente. Ante la persistencia del cuadro, se dispuso la aeroevacuación de urgencia.

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Para concretar la maniobra, se desplegó un helicóptero PA-41 de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia, con apoyo de un avión PA-25, mientras que se instruyó al buque a modificar su rumbo hacia Rawson para optimizar el operativo.

Una vez en la zona, el helicóptero ejecutó la extracción mediante una canasta de rescate y trasladó al tripulante hasta el Aeropuerto de Trelew, donde fue asistido por personal sanitario y derivado a un hospital para su atención especializada.

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