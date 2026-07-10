El presidente Javier Milei volvió a defender este viernes el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el mecanismo conocido como "shutdown" del Estado, una iniciativa con la que busca impedir que el sector público continúe ejecutando gastos cuando no existan recursos suficientes para financiarlos.

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Durante una entrevista radial, el mandatario sostuvo que quienes se oponen a esa propuesta "están a favor de los presupuestos desequilibrados" y anticipó que el debate legislativo podría generar fuertes discusiones en el Congreso.

En ese marco, cuestionó la actual normativa del Banco Central, al considerar que fue diseñada para facilitar el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria. Según explicó, la reforma apunta a que la autoridad monetaria tenga como único objetivo preservar el valor de la moneda y prohibir de manera absoluta el financiamiento del Tesoro.

Milei insistió en que el déficit fiscal es el principal responsable de la decadencia económica del país y sostuvo que las modificaciones buscan evitar que futuros gobiernos aprueben presupuestos con gastos superiores a los ingresos previstos.

Además, defendió el rumbo económico de su gestión y aseguró que la Argentina alcanzó niveles récord de actividad, consumo y exportaciones. También atribuyó esos resultados al respaldo de la sociedad, pese a las críticas de la oposición, economistas, empresarios y parte de la prensa.

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### Elogios para Messi y Scaloni

Sobre el final de la entrevista, el Presidente dejó de lado la agenda económica y se refirió al presente de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Milei expresó su confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacó el liderazgo del entrenador para conducir un plantel de figuras. También volvió a elogiar a Lionel Messi, a quien definió como "el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos".

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Al recordar el triunfo frente a Egipto, sostuvo que la Selección fue superior durante gran parte del encuentro y citó una de las frases más emblemáticas de Carlos Bilardo: "Los goles se hacen, no se merecen". Finalmente, manifestó su deseo de que esa victoria represente un impulso anímico para que el conjunto nacional continúe avanzando en la Copa del Mundo.